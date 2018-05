Pērn Latvijā aizturēja par 49,3% vairāk viltotu preču; topā apavi un medikamenti

VID Muitas pārvaldes dati liecina, ka 2017.gadā visvairāk izņemts apavu ar viltotām preču zīmēm - 44% no kopējā viltoto preču daudzuma, kamēr 31% no izņemtajām precēm bija medikamentu viltojumi, 13% - apģērbu, 9% - somu, pulksteņu, parfimērijas un citu preču, kā arī emblēmu viltojumi, bet 3,4% - mobilo telefonu un to daļu viltojumi.

Dienestā norādīja, ka viltotāji aktīvi izmanto modernās informācijas tehnoloģijas un sociālos tīklus, kļūst aizvien labāk organizēti un finansēti, it sevišķi, pieaugot preču piegādes ātrumam, izmantojot tirdzniecības iespējas internetā.

«Kontrolējot no trešajām valstīm ievestās kravas un sūtījumus, muita regulāri atklāj mēģinājumus ievest Latvijā viltotas preces. Novēršot šādu preču nonākšanu Eiropas Savienības tirgū, uzņēmumi tiek aizsargāti no negodīgas konkurences, bet sabiedrība - no apdraudējumiem, ko var radīt nekvalitatīvas, lietošanai bīstamas preces. Veicot kontroli tūkstošiem tonnu importēto preču, muitas amatpersonām nepieciešamas plašas zināšanas, lai atšķirtu oriģinālus ražojumus no viltojumiem, kuru nonākšana pie patērētājiem nav pieļaujama. Starptautiskā pieredzes apmaiņa starp profesionāļiem būtiski sekmē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu īstenošanu,» sacīja VID ģenerāldirektora vietniece muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora pienākumu izpildītāja Ingrīda Gulbe-Otaņķe.

Aptuveni 2,5% no pasaulē saražotās produkcijas tiek viltota, liecina Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra («EU Observatory») pētījumu dati. Viltoto preču un pirātisma apkarošana ir liels izaicinājums, ar kuru ikdienā saskaras tiesībaizsardzības iestādes visā pasaulē.

Lai Latvijas iestāžu pasākumus cīņā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem padarītu efektīvākus, no otrdienas līdz ceturtdienai, 24.maijam, Rīgā notiks reģionālais seminārs Baltijas un Ziemeļvalstu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem «Cīņa pret viltotām precēm, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību vai citas indivīda intereses». To organizē Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) un VID Muitas pārvaldi. Triju dienu seminārā vadošie Eiropas eksperti dalīsies labākajā praksē cīņai pret viltojumiem un pirātismu.

«Cīņa ar viltotu zīmolu produktiem un pirātisma izplatību Latvijā kļūst arvien aktuālāka, tādēļ ir svarīgi nodrošināt apstākļus informācijas un pieredzes apmaiņai starp viltojumu un pirātisma apkarošanā iesaistītajām pusēm. Legālas tirdzniecības attīstībā svarīga loma ir muitas un policijas dienestiem, kuri sadarbībā ar citām tirgu uzraugošajām publiskā sektora iestādēm ikdienas darbā veic risku mazinošos pasākumus un rūpējas par sabiedrības - patērētāju drošību,» norādīja Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis.

Seminārā piedalīsies vadošie eksperti no EUIPO, Eiropas Komisijas, «Europol» un «Eurojust», muitas, policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji no Islandes, Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas, Latvijas eksperti no VID Muitas pārvaldes, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, Veselības inspekcijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra, kā arī privātā sektora pārstāvji no «BMW Group AG», «Pfizer Inc.», «Andreas Stihl AG & Co.KG» un «CropLife International».