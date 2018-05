Sudrabas līdzgaitnieks Kūtris piekritis vēlēšanās startēt no ZZS saraksta

Saeimas deputāts Gunārs Kūtris, kurš šajā parlamenta sasaukumā pārstāvēja Ingunas Sudrabas partiju, «piekritis piedāvājumam» 13.Saeimas vēlēšanās kandidēt no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta, apliecināja pats politiķis.

Kūtris uzrakstījis iesniegumu par izstāšanos no partijas «No sirds Latvijai». Vaicāts par iespēju iestāties kādā no ZZS veidojošajām partijām, politiķis norādīja, ka viņš ir pārdomās par to.

Deputāts piekritis kandidēt no ZZS saraksta, jo politiskā spēka programmā ir tās pašas, tajā skaitā konservatīvās vērtības, kuras viņš pārstāv, un atšķirības ir vien niansēs. Politiķis norādīja, - ja nākamajā sasaukumā ZZS veidos koalīciju un viņš tiks ievēlēts Saeimā, tad būs iespēja būtiskāk ietekmēt likumus «uz labo pusi».

Vaicāts par to, kā tālāk strādās līdz 12.Saeimas pilnvaru beigām, politiķis norādīja, ka parlamentā atbalstīs tās iniciatīvas, kuras atzīs par labām.

Kūtris piekritis kandidēt pēc ZZS valdes locekļa, Latvijas Zaļās partijas (LZP) valdes priekšsēdētāja Edgara Tavara priekšlikuma. Tavars aģentūrai LETA skaidroja, ka pirms Kūtra uzrunāšanas vērsies pie Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) un ZZS Saeimas frakcijas un Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētāja Augusta Brigmaņa, kuri esot pozitīvi raudzījušies uz šādu iespēju.

Tavars norādīja, ka Kūtris esot paudis arī gatavību saistīt savu nākotni ar LZP.

Kā ziņots, Kūtris jau iepriekš bija norādījis, ka nekandidēs no NSL saraksta, norādot uz grūtībām realizēt kādas idejas, esot opozīcijā.