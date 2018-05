Austrumu slimnīcā ar 3D tehnoloģiju orgānu aplūkošanai veiktas 14 sarežģītas operācijas

Pēc viņas paustā, Austrumu slimnīcas ķirurgi mēnesi izmēģināja jaunāko un modernāko aparatūru iekšējo orgānu aplūkošanai trīs dimensijās laparoskopisko operāciju laikā. «Laparoskopiskās operācijas dēvē par ķirurģiju caur atslēgas caurumiem, jo tās veic, caur nelieliem iegriezumiem ievadot vēdera dobumā speciālus ķirurģiskos instrumentus un nelielu videokameru jeb laparoskopu. Ķirurgs strādā, vērojot situāciju vēdera dobumā monitorā,» skaidro Lietiņa.

Viņa arī norādīja, ka laparoskopisko pieeju pasaulē izmanto aizvien vairāk, jo šādas operācijas ir saudzīgākas un mazāk traumatiskas par klasiskajām operācijām, ko veic caur plašu griezumu. Tāpat arī atlabšanas periods pēc laparoskopiskām operācijām ir ievērojami īsāks, un pacients var ātrāk atgriezties ierastajā dzīves ritmā.

Lietiņa informēja, ka arī Austrumu slimnīcā ar katru gadu pieaug laparoskopisku operāciju īpatsvars.

Pēc Lietiņas sacītā, Austrumu slimnīcas ķirurgiem bija iespēja vienu mēnesi bez maksas izmēģināt pašu jaunāko un modernāko laparoskopijas sistēmu, kas aprīkota ar trīsdimensiju videokameru. Tas ļāva slimnīcas ārstiem novērtēt inovatīvās, trīsdimensiju attēlu nodrošinošās sistēmas sniegtās priekšrocības un izmantošanas iespējas.

Austrumu slimnīcas ķirurģijas galvenais speciālists asociētais profesors Haralds Plaudis skaidroja, ka ķirurģijā pats galvenais ir laba redzamība - jo labāku redzamību nodrošina aparatūra, jo vieglāk strādāt ir ķirurgam un drošāka ir operācija pacientam.

Vienlaikus Plaudis norādīja, ka parasti, veicot laparoskopiskas operācijas, monitorā redzams divdimensionāls jeb plakans attēls, bet, izmantojot inovatīvo sistēmu, attēls monitorā ir telpisks un maksimāli pietuvināts tam, kā tas ir redzams dzīvē. «Veicot tehniski sarežģītas operācijas, kur nepieciešams kādu orgānu atbrīvot un apskatīt no visām pusēm, iespēja monitorā iekšējos orgānus redzēt trīs dimensijās ļoti palīdz. Divdimensiju attēlā ķirurgam reizēm var būt grūti saprast, kura struktūra ir tuvāk, kura - tālāk, vai struktūras atrodas viena otrai blakus vai viena aiz otras. Šādos gadījumos, protams, palīdz ķirurga pieredze, taču, ja ir trīsdimensiju attēls, ķirurgam par šādiem jautājumiem galva nemaz nav jālauza,» uzsver ķirurgs.

Pēc viņa paustā, jaunākās paaudzes sistēma tika izmantota, veicot pašas sarežģītākās operācijas, piemēram, laparoskopiski izņemot daļu kuņģa pacientam ar audzēju un izņemot resnās zarnas posmu pacientam ar nopietnu zarnu iekaisumu. Tika veiktas arī uroloģiskas un ginekoloģiskas operācijas.

Laparoskopijas sistēmas, kas nodrošina trīsdimensiju attēlu, pasaulē pieejamas jau vairākus gadus, bet pēdējos gados notikusi ļoti strauja to attīstība, monitorā redzamajam attēlam kļūstot aizvien kvalitatīvākam un aparatūras sniegtajām iespējām - aizvien plašākām.

Austrumu slimnīcas medicīnas tehnoloģiju daļas direktors Uldis Jaspers uzsvēra, ka laparoskopijas sistēma, ko izmēģināja slimnīcas mediķi, no citām atšķiras arī ar to, ka operācijas laikā automātiski no vēdera dobuma nosūc sadūmojumu, kas rodas, izmantojot elektrisko skalpeli, un var apgrūtināt redzamību. Tāpat šī sistēma pašlaik esot vienīgā, kurai pieejami vienreizlietojami videokameras aizsargapvalki ar stikliņu galā. «Tas nozīmē, ka laparoskops nav katru reizi jāsterilizē. Ir nepieciešams vien nomainīt aizsargapvalku. Šādā veidā iespējams pagarināt laparoskopa kalpošanas mūžu, jo nemitīga sterilizācija veicina ātrāku optiskās ierīces nolietošanos,» skaidro Jaspers.

Kā informēja slimnīcā, patlaban inovatīvā laparoskopijas sistēma atdota ražotājam, taču, rūpējoties par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, Austrumu slimnīcas vadība domā par slimnīcas medicīnas tehnoloģiju klāsta papildināšanu nākotnē. «Tehnoloģijas nepārtraukti attīstās un sniedz aizvien jaunas iespējas, kā uzlabot dažādu slimību diagnostiku un ārstniecību. Jau šogad plānots iegādāties 13 jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas un trīs lineāros paātrinātājus staru terapijas nodrošināšanai onkoloģiskajiem pacientiem, nomainot novecojušās iekārtas, no kurām vairākums iegādātas pirms vairāk nekā desmit gadiem,» uzsver Jaspers.