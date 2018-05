Vismazākā interese par gaidāmajām EP vēlēšanām Baltijas valstīs ir Latvijā

Tikmēr 66% Latvijā aptaujātie respondentu norādījuši, ka 2019.gadā gaidāmajās EP vēlēšanās nav ieinteresēti. Vidēji 50% Eiropas Savienības (ES) valstu iedzīvotāju, neskaitot Lielbritāniju, atzīst, ka ir ieinteresēti EP vēlēšanās, turklāt 15 ES valstīs tā atbildējuši vairums respondentu. Lietuvā vēlēšanās ieinteresēti 52%, bet Igaunijā - 46% respondentu.

42% Latvijas respondentu norādījuši, ka, visticamāk, vēlēšanās neplāno piedalīties, tikmēr 41% vēlēšanās, visticamāk, varētu balsot. 15% aptaujāto šaubījušies, vai viņi vēlēšanās balsos. Tikmēr Igaunijā 41%, bet Lietuvā 35% atbildējuši, ka vēlēšanās, visticamāk, nebalsos. Vislielākā iedzīvotāju daļa, kas vēlēšanās, visticamāk, nepiedalīsies, ir Čehijā, kur 56% norādījuši, ka, visticamāk, EP vēlēšanās nebalsos.

Lūgti minēt galvenos iemeslus, kādēļ balsot vēlēšanās, respondenti Latvijā visbiežāk minējuši atbildi, ka tas ir pilsoņu pienākums. Šādi norādījuši 54% aptaujāto Latvijā un 47% vidēji ES. 38% aptaujāto Latvijā un 33% ES uzskata, ka, balsojot EP vēlēšanās, var panākt izmaiņas, savukārt 31% aptaujāto Latvijā un 30% vidēji ES uzskata, ka vēlēšanās jābalso, jo viņi jūtas kā ES pilsoņi. 27% Latvijas respondentu un 31% vidēji ES norādījuši, ka sistemātiski piedalās vēlēšanās, tādēļ arī nākamgad tajās piedalīsies, bet 23% Latvijā un 29% vidēji ES kā argumentu par labu balsošanai norādījuši vēlmi atbalstīt ES.

Savukārt lūgti norādīt sešas jomas, par kurām pirmsvēlēšanu laikā nepieciešamas plašākās diskusijas, Latvijā 59% kā prioritāru vērtē ekonomiku un izaugsmi (ES 42%), 52% - bezdarba mazināšanu jauniešu vidū (ES 48%), 35% - ES pilsoņu sociālo aizsardzību (ES 32%), 32% - cīņu pret terorismu (ES 49%), 29% - drošību un aizsardzības politiku (ES 29% ), bet 28% - imigrācijas jomas regulējumu (ES 45%).

Iepriekšējas EP vēlēšanās 2014.gada maijā piedalījās tikai 30,24% Latvijas iedzīvotāju. Latvija ir viena no astoņām ES valstīm, kur vismaz puse no respondentiem atzīst, ka nepiedalījās vēlēšanās tehnisku vai personisku iemeslu dēļ. Latvijā to kā nebalsošanas iemeslu minējuši 53% respondentu.

Pēc EP pasūtījuma Eirobarometra pētījumu visās 28 ES dalībvalstīs no 2018.gada 11.aprīļa līdz 22.aprīlim veica kompānija «Kantar Public». Pētījumā piedalījās 27 601 ES iedzīvotājs, to skaitā 1012 respondenti no Latvijas. Pētījumā tika izmantotas tiešās intervijas.

Nākamās EP vēlēšanas notiks 2019.gadā no 23.maija līdz 26.maijam. Vēlēšanās notiks cīņā par 705 EP vietām tagadējās 751 vietā, jo līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no ES saruks arī vietu skaits asamblejā.