NEPLP nelietderīgi izmanto valsts piešķirto finansējumu, konstatē VK

VK revīzijas ziņojumā norādīts, ka pērn NEPLP saņēma no valsts budžeta papildu finansējumu 130 000 eiro apmērā vienreizējam projektam «Multimediālas mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanā», taču padome projektu nerealizēja, jo tam pieteicās viens pretendents, kas vēlāk atteicās no projekta īstenošanas. Neizlietotais finansējums valsts budžetā netika atmaksāts, turklāt ar Ministru kabineta atbalstu tika novirzīts Latvijas Televīzijas ēkas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas nomaiņai 2018.gadā.

Tāpat NEPLP no Kultūras ministrijas (KM) saņēma valsts budžeta apakšprogrammas «Latvijas valsts simtgades programma» laika periodam no 2017. līdz 2019.gadam finansējumu 1,95 miljonu eiro apmērā, no kuriem 900 000 eiro piešķirti 2017.gadā. Attiecīgi no šiem 900 000 eiro Latvijas Televīzijai simtgades pasākumu nodrošināšanai iedalīti 400 000 eiro, bet Latvijas radio - 500 000 eiro.

Kā liecina VK revīzijas ziņojums, līdz 2017.gada 31.decembrim Latvijas Televīzija no piešķirtā finansējuma izmantojusi 165 131 eiro, bet Latvijas Radio - 487 623 eiro.

VK iesaka NEPLP veikt kontroles pasākumus, lai, plānojot finansējumu dotācijām konkrētām vajadzībām, būtu ņemts vērā preču vai pakalpojumu iepirkumu procedūrām un līgumu izpildei nepieciešamais laiks, tādējādi nodrošinot efektīvu un ekonomisku valsts budžeta līdzekļu apguvi ikgadējā budžetā un kontroli pār dotāciju plānošanu un izlietojumu.

NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere skaidroja, neapgūtie 130 000 eiro no iepriekš minētā konkursa tika iesaldēti, lai 2018.gadā varētu realizēt Latvijas Televīzijas nepieciešamību nomainīt ēkas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. «Katru gadu padome iesniedz Ministru kabinetam jaunās politikas iniciatīvas sarakstu ar projektiem, kam nepieciešams atbalsts, taču tradicionāli atbalsta divus, trīs vai četrus projektus, tāpēc pārējie paliek nomalē, to skaitā arī Latvijas Televīzijas prasība par ugunsdrošības sistēmas nomaiņu,» skaidroja Ķezbere

Viņa papildināja, ka finansējuma iesaldēšana bija apzināta, jo pērn izveidot jaunu iepirkumu par Latvijas Televīzijas nepieciešamību nebija iespējama īsā laika apsvēruma dēļ. Tāpat viņa norādīja, ka neiztērētais finansējums sabiedriskajos medijos veidojās, jo simtgades programmas veidošanai aizkavējās iepirkums.

Ķezbere atzīmēja, ka turpmāk, kad piešķirs attiecīgās dotācijas, NEPLP prasīs arī laika grafiku, kurā ir nepieciešams attiecīgo finansējumu apgūt. Viņa skaidroja, ka šādi padome mēģinās uzlabot situāciju par savlaicīgu un efektīvu finansējuma plānošanu un izlietošanu.

Aģentūra LETA jau pērn ziņoja, ka VK revīzijā par NEPLP 2016.gada pārskatā padome nav pietiekami uzlabojusi kontroli pār sabiedriskā pasūtījuma izpildi un piešķirto dotāciju izlietojuma uzraudzību. Kā arī revīzijas noslēgumā VK ieteikusi NEPLP pilnveidot iekšējās kontroles vidi pār piešķirtās dotācijas LR, LTV un komerctelevīzijām plānošanas un izlietojuma atbilstību mērķim, lai nodrošinātu efektīvus uzraudzības pasākumus.