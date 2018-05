Ūdens Rīgas peldvietās kļūst arvien siltāks

Siltākais ūdens ir Bābelītes ezerā, kur tā temperatūra sasniegusi plus 22 grādus.

Daugavā, Lucavsalas peldvietā ūdens sasilis līdz plus 20 grādiem.

Daugavā Rumbulā un Ķīšezerā ūdens temperatūra sasniegusi plus 19 grādu atzīmi.

Nedaudz siltāks ūdens kļuvis arī Vecāķu pludmalē, kura tas sasniedzis plus 16 grādus. Taču Rīgas jūras līča peldvietās Vakarbuļļos un Daugavgrīvā ūdens temperatūra no plus 15 grādiem, pazeminājusies līdz plus 13 grādiem.