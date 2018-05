Valsts kontrole vērsusies prokuratūrā par vairākiem pārkāpumiem valsts iestādēs

Valsts kontrole, veicot finanšu revīzijas par ministriju un centrālo iestāžu 2017.gada pārskatu sagatavošanas pareizību, ir konstatējusi vairākus normatīvo aktu pārkāpumus un par tiem ir informējusi prokuratūru.

Tā, piemēram, Zemkopības ministrijas resorā tika konstatēts, ka Valsts zinātniskajā institūtā «Silava» pretlikumīgi izmaksāti pabalsti par bērna piedzimšanu, kā arī segta veselības apdrošināšanas prēmija par lielāku summu, nekā likums to atļāva.

Iekšlietu ministrijas resorā konstatēts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ar rīkojumu mainījis Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktora amata statusu no tāda, kam nepieciešama speciālā dienesta pakāpe uz tādu, kam nav nepieciešama speciālā dienesta pakāpe, tādējādi prettiesiski radot iespēju Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktoram saņemt gan atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu, gan izdienas pensiju. Kopumā no 2012.gada janvāra līdz 2017.gada decembrim no valsts budžeta prettiesiski izmaksāta izdienas pensija 171 836 eiro apmērā.

Veselības ministrijas resorā Valsts kontrole konstatēja nelikumīgi piešķirtas piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti amatpersonām, kas tikai uzsākušas darbu iestādē, kā arī par tādu pienākumu pildīšanu, kas jau ir noteikti amata aprakstā.

Savukārt Kultūras ministrijas resorā konstatēts, ka Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā piešķirtas prēmijas par 2016.gadu četriem darbiniekiem, ar kuriem darba attiecības uzsāktas tikai 2017.gadā un darbiniekam, kuram pārbaudes laiks bija beidzies 2017.gada 1.februārī. Savukārt Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā konstatēts, iespējams, fiktīvi nodarbināts darbinieks, līdz ar to nepamatoti aprēķināta atlīdzība un darba devēja sociālās iemaksas kopumā 13 443 eiro apmērā.

Gadījumos, kad informāciju par pārkāpumiem tiesībaizsardzības iestādēm jau sniegušas citas iestādes, Valsts kontrole atkārtoti par konstatēto tiesībaizsardzības iestādēs nevērsās.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informēja Valsts kontroli, ka 2017.gada nogalē jau ir uzsākts kriminālprocess par Rīgas 1.medicīnas koledžas darbinieces dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, jo darbiniece ilglaicīgi izmantojusi vairākas telpas dienesta viesnīcā Tomsona ielā 39, Rīgā, par tām īres maksu nemaksājot. Revīzijā aplēsts, ka laika posmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 14.martam Rīgas 1.medicīnas koledžas darbiniece par telpu izmantošanu privātām vajadzībām nav veikusi īres maksājumus par kopējo summu 48 270 eiro apmērā.

Vērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada pārskatu, tika konstatēts, ka ministrija ir pieļāvusi nelietderīgu nu jau likvidētās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) finanšu līdzekļu izlietošanu, jo apmaksāti pakalpojumi RPIVA darbības procesa turpināšanai un pilnveidei, kaut arī tie nebija nepieciešami, jo Ministru kabinets jau bija lēmis par augstskolas likvidāciju. Kopumā par vairāk nekā 200 000 eiro bija apmaksāti juridiskie, reklāmas, sabiedrisko attiecību un citi pakalpojumi. Jau revīzijas laikā Izglītības un zinātnes ministrija par šiem gadījumiem vērsusies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un Prokuratūrā.

Tāpat revīzijas laikā Izglītības un zinātnes ministrija bija vērsusies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un Prokuratūrā arī par ministrijas pieļauto RPIVA pretlikumīgo un nelikumīgo rīcību ar finanšu līdzekļiem, izmaksājot naudas balvas par kopējo summu 1,4 miljonu eiro apmērā.