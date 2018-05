Politiķu triki ārpus oficiālās kampaņas: lupatdeķu šūšana un raidījumu vadīšana

Latvijas Televīzijas raidījums «de facto» secinājis, ka politiķi nokļūt vēlētāju uzmanības lokā mēģina arī citos veidos. Vieni cītīgi brauc it kā ar darbu saistītās reģionālajās vizītēs, kuras atspoguļo vietējie mediji, savukārt citi regulāri piedalās TV raidījumos kā eksperti vai pat paši tos vada, liecina raidījuma apkopotie piemēri.

Zemkopības ministrs, vidzemnieks Jānis Dūklavs šī gada vēlēšanās pirmo reizi startēs kā Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Latgales saraksta līderis. Kopš marta viņš vismaz reizi mēnesī ir devies reģionālajās vizītēs uz Latgales vēlēšanu apgabalu - ticies ar zemniekiem, apskatījis topošo loģistikas centru un piena kooperatīvu, iestādījis dažus ozolus, šuvis lupatdeķi. Arī 4.maija svinīgo dievkalpojumu Dūklavs šogad apmeklēja Balvu Romas katoļu baznīcā, ko atspoguļoja arī Latvijas Zemnieku savienības vadītā Balvu novada dome.

Tomēr īpaši panākumi bija Dūklava pagājušās nedēļas vizītei Latgalē. Daugavpils reģionālā televīzija «Dautkom» un ar to saistītais portāls «Grani.lv» ministra braucienam veltīja vismaz četrus materiālus. Turklāt šo piektdien Dūklavs atkal devās uz Daugavpils pusi – uzrunāt diskusiju kluba dalībniekus kūrorta «Silene» sezonas atklāšanas pasākumā.

To, ka savu braucienu grafiku jau būtu pieskaņojis vēlēšanām, Dūklavs gan noliedz: «Nu kā, es braucu uz citām vietām arī. Tagad būšu Tērvetē, tad būšu Alūksnē šonedēļ. Nu visās vietās, kur mani aicina, kur ir mūsu zemnieku kādi pasākumi, es braucu, piedalos neatkarīgi no vēlēšanām. Nu gan jau, tuvojoties vēlēšanām, kādu reizi vairāk aizbraukšu arī uz Latgali.» Vaicāts, vai tas vēl nav sācies, Dūklavs atcērt: «Vēl nekas nav sācies. Priekš manis. Vienīgi daži mediji stipri interesējas par mani. To es uzskatu, ka ir sācies jau tad priekš medijiem.»

Politiķu reģionālās vizītes ir visai tradicionāla priekšvēlēšanu aktivitāte. Ne tik ierasta ir prakse, ka politiķi kļūtu par televīzijas vai radio raidījumu vadītājiem vai pastāvīgajiem dalībniekiem. Dažiem tas ir ilgtermiņa projekts – piemēram, partijas «Latvijas attīstībai» vadītājs Juris Pūce jau dažus gadus ik mēnesi vada «Radio SWH» raidījumu «Pūce skaita līdzi», bet partijas valdes loceklis Edgars Jaunups ir pastāvīgais dalībnieks politisko diskusiju pārraidē «Kur tas suns aprakts» kanālā «Rīga TV24».

Abu partija tagad veido apvienību ar «Kustību Par!», kuras valdes loceklis Mārtiņš Staķis sākotnēji lielāku atpazīstamību ieguva kā Latvijas Televīzijas reliģijas un ētikas raidījuma «Saknes debesīs» vadītājs. Staķis vēl joprojām ir redzams ēterā, tomēr drīz tā vairs nebūs – šonedēļ viņš nofilmē pēdējos divus raidījumus un «Saknes debesīs» pamet. Staķis skaidro: «Es domāju, tas būtu godīgi pret skatītāju, godīgi pret vēlētāju, ka es izvēlos vai nu politikā būt vai arī televīzijā. Lai arī, manuprāt, šīs lietas ir savienojamas, lai tas nemestu nekādu ēnu uz raidījumu, ja tā ir labāk raidījumam, tad es pieņēmu lēmumu tā, kā ir labāk raidījumam. (..) Godīgi sakot, man ir nedaudz skumji par šo faktu. Mani neviens nespieda aiziet, bet ka man šāds lēmums bija jāpieņem. Jo nu skaidrs – ja kādreiz tu nevarēji strādāt, ja tu nebiji partijā, tad šobrīd sanāk otrādi: tu bezmaz vai esi spiests atteikties no kāda darba, ja tu esi partijā.»

Tikmēr Valkas mērs un Vidzemes partijas līderis Vents Armands Krauklis, kurš vēl domā, vai Saeimas vēlēšanās kandidēt Latvijas Reģionu apvienības sarakstā, vismaz līdz sarakstu iesniegšanai negrasās atteikties no «galvenā konduktora Armanda» lomas kanāla «Re:TV» melodiskās mūzikas raidījumā «Vilciens Rīga-Valka». «Tas varētu varbūt palīdzēt cilvēkam, kurš nav pazīstams, bet es esmu jau sabiedrībā pazīstams kopš «Bumeranga» laikiem vairāk kā 20 gadus. Tā ka tas man nedod ne plusu, ne mīnusu – raidījuma vadīšana. Bet, protams, likums jāievēro, un, ja gadījumā es kandidēšu, tad, protams, raidījumu tālāk nevadīšu,» sola Krauklis.

Savukārt «Vienotības» Saeimas frakcijas vadītājs un ārsts Hosams Abu Meri kopš aprīļa sākuma ik svētdienu parādās LNT raidījuma «Dzīvīte» sērijā «Personība medicīnā». Abu Meri skaidro, ka plānoto 12 stāstu vietā tiks parādīts mazāk, jo pēc partijas biedru iebildumiem viņš jaunus raidījumus nefilmēja. Deputāts uzsver, ka ne viņš raidījumam, ne raidījums viņam neesot maksājuši. Konkrētā sērija tapusi kopā ar ar kādu privātklīniku, kuras ārsti arī tiek iztaujāti, un raidījums tiek translēts ar norādi «Televeikala skatlogs».

Abu Meri apgalvo, ka to neesot zinājis: «Es neesmu pamanījis. Tas nav labi, tas nav labi šajā gadījumā. (..) Man nav nekāda interese, nebija, kur viņi dabūja savu naudu, ko viņi sponsorē un ko viņi reklamē. Es vienkārši darīju savu darbu, to konkrēto interviju ar konkrēto cilvēku, tās 5-6 minūtes, un tas ir viss.»

Pie citādas bezmaksas publicitātes Pierīgas novados pagājušā gada nogalē tika Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars. «Rīgas Apriņķa Avīze», kuras īpašniekos ir partijas bijušā ģenerālsekretāra Aigara Lūša ģimene, bet par žurnālisti strādā Dzintara sieva, pērn decembrī bez maksas izplatīja avīzi 85 tūkstošu eksemplāru tirāžā. Uz konkrētā numura pielikuma «Kodols» vāka bija Dzintara bilde, ar viņu bija arī centrālā intervija gan par politiku, gan par ģimeni un hobijiem.

«Nu, cik man zināms, tad es nezinu, vai pašlaik ir šāds signāl- vai reklāmeksemplārs bijis. Es esmu informēts par to, ka plānoti ir vismaz vairāki šādi eksemplāri. Nu, no manas puses es varu tikai priecāties par to, ka man ir bijušas iespējas uzrunāt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, lai atskaitītos par savu darbu, runātu par savām vērtībām un būtisko arī vēlēšanu kontekstā,» stāsta Dzintars.

Iknedēļas iespēja uzrunāt sabiedrības daļu, kas klausās ārzemju populāro mūziku, nu jau dažus mēnešus ir «Gods kalpot Rīgai»deputātei Jūlijai Stepaņenko, kura plāno startēt vēlēšanās. Katru pirmdienu aktīvā konservatīvo vērtību aizstāve «Eiropas Hitu Radio» (EHR) ēterā stāsta par savu darbu parlamentā. Stepaņenko apgalvo, ka par raidlaiku neko nemaksā, taču tiešu atbildi, nu kuras puses nāca ideja par raidījumu, nesniedz: «Jūs ziniet, ka es esmu diezgan pamanāms deputāts, jo es strādāju un arī aktīvi stāstu par savām iniciatīvām, par saviem darbiem, un mana darbība izraisa arī interesi. Arī jūsu interesi acīmredzot ir izraisījusi, tā kā jūs arī mani šobrīd reklamējat sabiedrībai savā ziņā.»

Viens no EHR īpašniekiem ir Latvijas Zaļās partijas biedrs un aktīvs ziedotājs Ričards Zakss. Regulāri raidījumi koncerna radiostacijās vismaz agrāk bijuši vairākiem ar ZZS saistītiem politiķiem: Guntim Belēvičam, Aivaram Lembergam, Uldim Augulim. Arī Zaļās partijas valdes priekšsēdētājam Edgaram Tavaram, kura raidījums «Domā zaļi, dzīvo zaļi!» kādu laiku gan nav skanējis, taču politiķis neizslēdz, ka varētu to atsākt.

«Ne man kāds maksāja, ne es kādam maksāju. Man bija vienošanās ar vienu konkrētu jūsu pieminēto personu Ričardu Zaksa kungu, vai es nevēlos atrast kādu brīvu brīdi un tiešām ierakstīt tādus raidījumus. Mēs esam daudz par to runājuši, jo īpaši par veselīgu ēšanu – ar to viss sākās. Pēc tādas garākas iekšējās partijas diskusijas, vai nevēlos arī pastāstīt plašāk, un tā tā lieta aizgāja pirms vairākiem gadiem jau,» stāsta Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Tavars.

No 9.jūnija sāksies priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kura laikā Korupcijas novērošanas un apkarošanas birojam būs cieši jāpēta gan partiju tēriņi, gan aģitācija raidorganizācijās. Slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju – proti, tādu, par kuru patiesībā ir samaksāts – likums aizliedz. Tāpēc būs interesanti vērot, vai arī vasarā turpināsies daudzie bezmaksas raidījumi un avīžu tirāžas, kas kalpo kā konkrētu politiķu popularizēšanas platformas.

KNAB uzrauga arī to, kā tiek ievērots aizliegums priekšvēlēšanu aģitācijā izmantot administratīvos resursus. Tāpēc diezgan ironiski, ka biroja jauno telpu svinīgās atklāšanas pasākumā līdz ar KNAB priekšnieku Jēkabu Straumi lentīti grieza divi jau publiski izziņoti ZZS vēlēšanu apgabalu līderi: premjers Māris Kučinskis un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.