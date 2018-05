Oficiāli reģistrēta Latvijai lojālu krievu asociācija AREM

AREM dibināšanas mērķi, saskaņā ar iepriekš Dibināšanas deklarācijā minētajiem principiem, ietver informācijas, analītisko, kultūrizglītojošo darbu, izdevējdarbību, konsultēšanu juridiskajos un citos jautājumos, visu veidu humanitārās palīdzības sniegšanu, sadarbību ar valsts iestādēm. Turklāt asociācija patur tiesības veikt jebkuru citu sabiedrisko darbību, kas nav saistīta ar komercdarbību un peļņas gūšanu.

Vēl pirms oficiālās reģistrācijas AREM sāka darbu Latvijā. Piemēram, ar AREM līdzdalību tika sagatavots ziņojums par politiskajiem ieslodzītajiem Krievijā, kurš tika prezentēts Saeimā.

Tuvākajā laikā tiks paziņots par asociācijas jaunajiem projektiem.

Jau ziņots, ka AREM plāno apvienoties Latvijai lojāli krievi un personas, kas iestājas pret Krievijā pastāvošo politisko režīmu.

Organizācijas iniciatīvas grupas koordinators ir publicists Dmitrijs Savins, kurš 2015.gadā politiskas vajāšanas dēļ atstāja Krieviju un 2016.gadā Latvijā ieguva politiskā bēgļa statusu. Viņš aģentūrai LETA pastāstīja, ka organizācijas iniciatīvas grupā darbojas gan Latvijas krievvalodīgie iedzīvotāji, gan arī krievu politemigrācijas pārstāvji. Jaunās organizācijas mērķis ir apvienot Latvijai lojālus krievus, kā arī atbalstīt pilsonisko sabiedrību Krievijā.

Iniciatīvas grupā norādīja, ka jau kopš pirmajiem Latvijas neatkarības gadiem Latvijā izveidojusies «dīvaina un kopumā netaisnīga un pretrunīga situācija, kad visu Latvijas krievu vārdā runāja padomju un jaunpadomju revanšisti, kā arī dažādas prokremliskas struktūras». Neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas pretinieku balsis tagad uztver par «krievu balsīm».

«Šāda situācija šķiet tikpat nepieņemama un aizvainojoša daudziem latviešu zemē dzīvojošajiem krievu cilvēkiem, kā arī citu tautību pārstāvjiem, kuri sajūt savu nesaraujamu saikni ar krievu kultūru un nevis padomju valsts, bet vēsturiskās Krievijas tradīcijām. Vēl jo vairāk nepieņemama ir šī situācija politiskajiem emigrantiem no Krievijas, kuri bija spiesti pamest savu dzimteni tādēļ, ka viņus vajāja tur nostiprinājusies diktatūra,» piekodināja grupā.

Organizācijas ieskatā arī Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai un Latvijas varai ir grūti tikt skaidrībā ar visām šīm «krievu lietām». «Ticamas informācijas par to, kas notiek Krievijā, ir maz, to bieži aizstāj propaganda, kura apgriež lietas kājām gaisā. Tas sekmē dažādu mītu un ļoti vienkāršotu priekšstatu izplatīšanos gan par stāvokli Krievijas Federācijā, gan par krievu diasporu un pēdējā laika emigrantiem no Krievijas,» pauda organizācijas pārstāvji, piebilstot, ka šāda situācija nevarot būt izdevīga nevienam citam «kā suverēnas un demokrātiskas Latvijas ienaidniekiem un Krievijas agresīvās tirānijas atbalstītājiem».

«Mums visiem ir jāveicina veselīga spēku konsolidācija krievu un krievvalodīgo vidē, ir nepieciešams organizēt to savstarpējo komunikāciju, kā arī komunikāciju ar pārējo Latvijas pilsonisko sabiedrību,» mudināja organizācijas pārstāvji.

Lai risinātu ar asociācijas juridisko reģistrāciju saistītos jautājumus, kā arī pildītu vairākus citus uzdevumus, tika izveidota īpaša iniciatīvas grupa, kurā tās pārstāvji gaida ikvienu, kuram tās mērķi ir tuvi un kas ir gatavi pielikt pūles to sasniegšanai.

Dibināmās organizācijas plānos ir sniegt Latvijas sabiedrībai alternatīvus informācijas avotus par procesiem Krievijā, kā arī krievu un krievvalodīgo diasporā. Tāpat organizācija vēlas atbalstīt izglītības projektus, kas veicina organizācijas izvirzītos mērķus. Plānots ir arī darbs ar krievu emigrantiem, tostarp politiskajiem bēgļiem, kā arī atbalsts pilsoniskajām iniciatīvām, kas vērstas uz tiesiskas un eiropeiskas sabiedrības izveidi Krievijā.

Jaunās organizācijas dibināšanas deklarācijā plānots apstiprināt, ka AREM nav politiska organizācija, taču tās pārstāvji «stingri iestājas pret Krievijā esošo diktatūru, tās iznīcinošo politiku Krievijā un militāro agresiju ārpus tās robežām». Organizācija ir atvērta sadarbībai ar dažādiem spēkiem, tostarp politiskajiem, izņemot tos, kas iestājas pret Latvijas suverenitāti un atbalsta Krievijas politisko režīmu.

Organizācijas dibināšanas deklarācijas projektā uzsvērts, ka Latvijā dzīvo viena no pasaulē lielākajām krievu un krievvalodīgo diasporām, bet pēdējos gados ievērojams skaits Krievijas pilsoņu pārcēlās uz Latviju pēc pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas sakarā ar nekustamā īpašuma iegādi vai uzņēmējdarbības sākšanu. Pēc 2014.gada arvien vairāk ir bēgļu no Krievijas, kuri meklē patvērumu politisku iemeslu dēļ, piebilsts deklarācijas projektā.