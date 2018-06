Iepazīstieties: viens no VUGD darbiniekiem, kas izglāba no loga krītošu cilvēku

Ceturtdien publiskotais video, kurā redzams, kā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) izdodas glābt no loga izkritušu cilvēku, kļuva ļoti populārs Latvijas interneta vidē. Par to tika runāts un par ugunsdzēsēju varonību tika pausta sajūsma un apbrīns. Iepazīstieties – viens no varonīgajiem ugunsdzēsējiem ir Tomass Jaunzems.