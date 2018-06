Aptauja: Atalgojuma palielināšanos šogad izjūt tikai 50% ārstu

Aptaujājot ārstus par atalgojuma palielinājumu, secināts, ka 50% respondentu alga ir palielinājusies, bet pieaugums virs 10% ir salīdzinoši mazam skaitam ārstu, proti, nepilniem 11%.

Pēc aptaujas datiem, kopumā izmaiņas veselības aprūpes sistēmas reformā tiek vērtētas neitrāli, šādu nostāju pauž 29% respondentu, negatīvi reformas vērtē 27%, bet kopumā pozitīvi tās vērtē tikai 15% ārstu. Turklāt liela daļa ārstu šādu reformu pat nav pamanījuši.

Aptaujas rezultāti sniedz ieskatu, ka ļoti atšķirīgs viedoklis par reformu un algu pielikumu, par ievērojamā papildus finansējuma izmantošanu ir dažāda gadagājuma ārstiem, kā arī ārstiem, kas strādā dažādos veselības aprūpes segmentos un specialitātēs.

Vienlaikus aptaujas dati liecina par birokrātijas pieaugumu, laika samazināšanos tieši darbam ar pacientu, kā arī ārstu izvēli savienot vairākus darbus.

Aptaujā «Latvijas ārstu vērtējums par e-veselības sistēmu un veselības aprūpes sistēmas reformu» piedalījās 2944 ārstu.

Plašāk par aptaujas datiem LĀB informēs preses konferencē nākamnedēļ, 5.jūnijā, Skolas ielā 3, Rīgā, 1.stāvā. Konferencē piedalīsies SKDS direktors Arnis Kaktiņš, LĀB prezidents Pēteris Apinis, LĀB valdes loceklis Renārs Putniņš (V) un citi Latvijas Ārstu biedrības valdes locekļi.

Jau vēstīts, ka veselības nozares finansējums šogad sasniedzis 1,014 miljardus eiro, un 2018.gada veselības nozares budžeta palielinājums par 194 miljoniem ir lielākais veselības nozares palielinājums pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

No papildu finansējuma teju puse novirzīta ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai. Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību vidējā ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksa tarifā palielināta no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī.

Stacionārajā sektorā strādājošajām ārstniecības personām paredzēts lielāks darba samaksas palielinājums, ņemot vērā obligātās piemaksas par diennakts darba režīma nodrošināšanu, kā arī normālā pagarinātā darba laika pakāpenisku atcelšanu.