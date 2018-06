Pretpraida pasākuma organizētāji sola Latvijas izlases hokejistu dalību

Kā aģentūrai LETA norādīja LHF ģenerālsekretārs Viesturs Koziols, federācija nav informēta par to, ka kāds no izlases hokejistiem piedalīsies šajā pasākumā. «Nevienu neesam deleģējuši uz šo pasākumu. Šis ir vēlēšanu gads, līdz ar to īpaši norobežojamies no jebkādiem politiskiem pasākumiem,» norādīja Koziols

Ne Koziols, ne LHF vispār neesot informēti, kas tas ir par pasākumu un kas ir tā rīkotājs. Tāpat LHF nav saņēmusi informāciju par hokejistu aicināšanu uz pasākumu.

Viens no pasākuma rīkotājiem Valentīns Jeremejevs aģentūrai LETA skaidroja, ka organizatori hokejistus dalībai pasākumā uzrunājuši personīgi, nevis caur federāciju. Jeremejevs atklāja, ka pasākumā no Latvijas hokeja izlases piedalīsies brāļi Roberts un Rihards Bukarti.

Biedrība sociālajā tīklā «Facebook.com» aicina cilvēkus izvēlēties dalību praidā vai ģimenes svētkos, norādot, ka «Tautas tiesību kustība» ir aktīvisti, kuri sapratuši «vienu patiesību» un nolēmuši organizēt «tradicionālas ģimenes svētkus brīdī, kad Rīgā notiks geju un liesbiešu gājiens centrā».

Biedrība aicinājumā paudusi, ka «genderisms, tas ir vislielākais mēris, kas nāk no Rietumiem». «Aiz šīs robežas ir mūsu tradicionālās vērtības, mūsu tiesības audzināt savus bērnus senču tradīcijās - stiprus, garīgi veselus. Vai pilna vērtību iznīcināšana, ko pieprasa mūžīgi tolerantie kangari, kas noveda mūsu valsti,» norāda biedrība.

Pasākums tiek organizēts «Baltijas praida» laikā 9.jūnijā Lucavsalā, Rīgā. Biedrība sola, ka pasākumā uzstāsies mūziķi no Latvijas un Igaunijas, tostarp «The Rigans», «Zvejnieka meita» un Kaspars Ezeriņš ar grupu. Tāpat pasākuma organizatori sola kustības «Zero Waste» telti ar radošām nodarbībām, fotografēšanos ar motokluba «Riverside» motocikliem, kā arī dažādus pasākumi bērniem.

«Tautas tiesību kustība» ir biedrība, kas dibināta šī gada februārī. Tajā ir trīs reģistrētas amatpersonas - Andrejs Jonkins, Oļegs Gerasimovs un Jeremejevs, liecina portālā «Firmas.lv» pieejamā informācija.

Jeremejeva rakstītais pēdējos mēnešos raisījis vairākkārtēju ažiotāžu sociālajos tīklos. Pērnajā decembrī sociālajā tīklā «facebook.com» viņš norādījis, ka rosina parakstu vākšanu par referenduma rīkošanu, lai aizliegtu 2018.gadā paredzēto «praidu» jeb seksuālo minoritāšu gājienu, liecina LETA arhīvā pieejamā informācija.

Latvijas Zaļās partijas (LZP) valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars aģentūrai LETA iepriekš norādījis, ka Jeremejevs, visticamāk, netiks iekļauts Zaļo un zemnieku savienības Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstā.

Publiski pieejama informācija arī liecina, ka kopš 2016.gada Jeremejevs ir Latvijas Zinātņu Akadēmijas Zinātnes fonda valdes priekšsēdētājs.

«Baltijas praids» katru gadu notiek kādā no trim Baltijas valstīm un šogad notiks Rīgā. Plānots, ka lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienības «Mozaīkas» rīkotais pasākums notiks 9.jūnijā no plkst.12 līdz 15. Gājiens sāksies Vērmanes dārzā, un tālāk virzīsies pa maršrutu Elizabetes iela - Brīvības iela - Bruņinieku iela un pa Tērbatas ielu atpakaļ uz Vērmanes dārzu.

«Baltijas praids 2018» ir pasākumu kopums, kura mērķis ir aktualizēt LGBT cilvēktiesību jautājumus Latvijā, Baltijā, kā arī visā Eiropas Savienībā. Praida laikā norisināsies virkne dažādu kultūras pasākumu, tostarp izrādes, koncerti, kino dienas un izstādes. Vienlaikus notiks arī dažādi ar cilvēktiesībām saistīti pasākumi, tostarp starptautiska konference par vārda un pulcēšanās brīvību.

«Baltijas praids 2018» norisinās 100 dienas un tā laikā paredzēti 100 dažādi pasākumi. Pirmie no tiem pasākumi sākās jau 3.martā, bet no 4.jūnija līdz 10.jūnijam būs galvenā pasākumu nedēļa. Praida kulminācija sagaidāma tieši 9.jūnijā, ar iepriekš pieminēto gājienu.

Pēdējo reizi Latvijā praida pasākums norisinājās 2015.gadā, kad Rīgā tika organizēts svarīgākais Eiropas LGBT pasākums «EuroPride 2015». Šī praida gājiens Rīgā pulcēja 5000 dalībniekus un praida nedēļas laikā notika vairāk nekā 60 dažādi kultūras, mākslas, zinātnes un izklaides pasākumi, informēja «Mozaīka».