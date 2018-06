Rīgas dome saskaņojusi visu «Baltijas praida 2018» pieteikto pasākumu norisi

Šonedēļ Rīgas pašvaldības izpilddirektors Juris Radzēvičs, kopā ar tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem un praida, kā arī pret praidu noskaņoto pasākumu organizatoriem lēma par 9.jūnija pasākumu norises saskaņošanu. Kā norādīja Vidauskis, visu pasākumu norise, ar minimālām izmaiņām, ir saskaņota.

Viens no pieteiktajiem pasākumiem ir Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienības «Mozaīka» pieteiktais «Baltijas praida» gājiens no plkst.12 līdz plkst.15, kurš sāksies Vērmanes dārzā un tālāk virzīsies pa maršrutu Elizabetes iela - Brīvības iela - Bruņinieku iela un pa Tērbatas ielu atpakaļ uz Vērmanes dārzu. Kopumā «Mozaīka» dažādus publiskus pasākumus parka teritorijā organizēs līdz pat plkst.18.

Rīgas domes apvienības «Visu Latvijai»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) frakcija iepriekš aicināja pilsētas izpilddirektoru novirzīt gājienu no Vērmanes dārza ārpus galvaspilsētas centra, taču šis lūgums izpildīts nav.

Pret praidu pasākumu pieticis fonds «Stop imigrācijai». Tā organizatori pasākumu definējuši kā «protestu pret homoseksuālu un citu mentālu noviržu popularizēšanu». Sākotnēji pasākuma organizatori vēlējās mītiņu organizēt Vērmanes dārza estrādē no plkst.8.30 līdz 15, taču sanāksmē ar fonda pārstāvjiem panākta vienošanās, ka viņi savu pasākumu rīkos uz Merķeļa ielas, iepretim Latviešu biedrības namam, no plkst.10 līdz 12.

Vēl viens pret praidu vērsts pasākums 9.jūnijā norisināsies Lucavsalā. Tur biedrība «Tautas tiesību kustība» aicina cilvēkus izvēlēties dalību praidā vai ģimenes svētkos, norādot, ka ir aktīvisti, kuri sapratuši «vienu patiesību» un nolēmuši organizēt «tradicionālas ģimenes svētkus brīdī, kad Rīgā notiks geju un lesbiešu gājiens centrā». Pašvaldība saskaņojusi arī šī pasākuma norisi.

Rīgas domē norādīja, ka dienas laikā policijas darbinieki nepieciešamības gadījumā ierobežos piekļuvi Vērmanes parkam. Spēkā būs arī satiksmes ierobežojumi, par kuriem tiks informēts vēlāk.

Kā vēstīts, «Mozaīka» «Baltijas praida» gājienu plāno organizēt 9.jūnijā. «Baltijas praids» katru gadu notiek kādā no trim Baltijas valstīm un šogad notiks Rīgā. Gājienā pieteikta aptuveni 2000 cilvēku dalība.

Kā agrāk novērojusi aģentūra LETA, šāda veida gājieni nereti pulcē arī tos sabiedrības pārstāvjus, kuriem viendzimuma attiecības nav pieņemamas. Līdz ar to gājiens nereti tiek pavadīts ar rupjām piezīmēm no garāmgājēju puses un dažādiem aizskarošiem plakātiem no protestētājiem. Kārtības nodrošināšanas nolūkos gājiena maršrutā pastiprināti patrulē arī policijas ekipāžas.

Pēdējo reizi Latvijā praida pasākums norisinājās 2015.gadā, kad Rīgā tika organizēts svarīgākais Eiropas LGBT pasākums «EuroPride 2015». Šī praida gājiens Rīgā pulcēja 5000 dalībnieku un praida nedēļas laikā notika vairāk nekā 60 dažādi kultūras, mākslas, zinātnes un izklaides pasākumi, informē «Mozaīka».