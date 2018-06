«Saskaņas» premjera amata kandidāts varētu būt «Certus» vadītājs Dombrovskis

Ušakovs norādīja, ka Dombrovska kandidatūru izvirzījis viņš un «Saskaņas» Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs.

Politiķis uzsvēra, ka šis vēl nav gala lēmums. To 18.jūnijā pieņems partijas biedri.

Pats Dombrovskis intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta panorāma» apliecināja, ka ir iestājies partijā «Saskaņa» aizvadītajā nedēļā.

Dombrovskis teica, ka nevar komentēt ne «Saskaņas» kandidātus Saeimas vēlēšanām, ne iespējamo premjera amata kandidātu. «Tie nav mani lēmumi,» viņš uzsvēra.

Kā liecina LETA arhīva informācija, 2015.gada aprīlī Dombrovskis, tobrīd būdams 12.Saeimas deputāts, paziņoja par aiziešanu no aktīvās politikas. Dombrovskis vēlēšanās startēja no «Vienotības» saraksta, tomēr nebija šīs partijas biedrs. Saeimā viņš netika ievēlēts, bet ieguva deputāta mandātu uz laiku, jo ministra pienākumi tika uzticēti Jānim Reiram, kurš ievēlēts no «Vienotības» Zemgales vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta.

Politikā Dombrovskis iesaistījās 2011.gadā, pievienojoties bijušā prezidenta Valda Zatlera veidotajai Zatlera Reformu partijai, kļūstot par vienu no tās līderiem. No šīs partijas viņš tika ievēlēts 11.Saeimā.

2013.gadā Dombrovskis kļuva par izglītības un zinātnes ministru pēc Roberta Ķīļa demisijas veselības problēmu dēļ. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz toreizējā premjera Valda Dombrovska (V) demisijai. Nākamajā Laimdotas Straujumas veidotajā valdībā, kas tika izveidota 2014.gada sākumā, Dombrovskis ieņēma ekonomikas ministra amatu.

2014.gadā Dombrovskis nomainīja Zatleru Reformu partijas priekšsēdētāja amatā.

Savukārt 2015.gadā Reformu partijas valde pieņēma lēmumu likvidēt partiju un uzsāka politiskā spēka likvidēšanas procesu. Kā tolaik skaidroja Dombrovskis, lai gan iepriekš tika pieņemts lēmums par to, ka partija turpinās savu darbību, tomēr nepietiekošā biedru skaita dēļ nācās izšķirties par likvidēšanos.

Tāpat vēstīts, ka Ušakovs partijas kongresā, 26.maijā paziņoja, ka «Saskaņa» mērķis Saeimas vēlēšanās ir iegūt pirmo vietu un palielināt pārstāvniecību parlamentā.

Tāpat Ušakovs kongresā akcentēja stipras un pārticīgas Eiropas nozīmi, informējot, ka «Saskaņa» plāno kļūt par vienīgo proeiropeisku partiju valstī, kas ir liela atbildība un izaicinājums, kam partija esot gatava.