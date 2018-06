«Vienotībai» neesot pārsteigums, ka Pabriks pievienojies citai partijai

Kā norādīja politiskā spēka pārstāvji, pārsteigums tas nav bijis tādēļ, ka Pabriks jau pēdējos divus gadus ir aicinājis «Vienotību» apvienoties ar Edgara Jaunupa pārstāvēto partiju «Latvijas Attīstībai», kas nav guvis atbalstu «Vienotības» biedru rindās.

«Vienotības» pārstāvji uzskata, ka Pabriks partijas darbā nav aktīvi iesaistījies vairāk nekā divus gadus. Pēc viņu paustā, viņa vienīgā iniciatīva esot bijusi pirms vēlēšanām apvienoties ar Jaunupa veidoto politisko projektu.

«Mēs uzskatām, ka ar netīru naudu nevar taisīt tīru politiku. Līdz ar to Pabrika aiziešana no partijas nav pārsteigums. Tāpat uzskatām, ka pašlabuma meklētāju laikam Latvijas politikā ir jābeidzas, un galavārdu par to noteikti pateiks vēlētāji,» izteicās «Vienotības» valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Ašeradens pauda viedokli, ka ilgtermiņā cienījams ir tas politiķis, kurš strādā un aizstāv savas partijas pārstāvētās idejas un vērtības kā partijas ziedu laikos, tā pārmaiņu periodā. «»Vienotībā» pārmaiņu process ir neatgriezenisks, partija kopā ar stabiliem reģionālajiem partneriem apvienībā «Jaunā Vienotība» piedalīsies 13.Saeimas vēlēšanās un strādās, lai iegūtu cienījamu pārstāvību parlamentā,» teikts politiskā spēka paziņojumā.

Jau vēstīts, ka Pabriks līdz šim bija «Vienotības» biedrs, bet tagad ir izstājies no politiskā spēka un paziņojis par pievienošanos «Attīstībai/Par!», kurā vienojušās partijas «Kustība Par!», «Latvijas Attīstībai» un «Izaugsme».

Skaidrojot savu izšķiršanos, Pabriks norādījis, ka «lēmums nav bijis viegls, taču tam nevajadzētu būt pārsteigumam ne «Vienotības» oficiālajiem, ne neoficiālajiem vadītājiem».

Pabriks skaidroja, ka nu jau pāris gadus visos iespējamos formātos un forumos ir runājis par plašu patriotisko un eiropeisko partiju koalīciju 13.Saeimas vēlēšanām, lai nākamajā parlamentā būtu pārstāvēti jauni un pieredzējuši politiķi, kurus vieno eiropeiskas vērtības, modernas un taisnīgas Latvijas vīzija. «Diemžēl sīkumainība, intrigas un vēlme par katru cenu saglābt vecos politiķus, kuru laiks ir pagājis, liedza to izdarīt. Par nožēlu jāatzīst, ka spilgti šie netikumi izpaudās nu jau manas bijušās partijas «Vienotība» šaurā loka lēmumos,» norādīja Pabriks.

Atvadoties viņš novēlēja veiksmi visiem biedriem un draugiem «Vienotībā», taču vienlaikus aicināja viņus «darbos, nevis tikai nosaukumā parādīt «Jauno Vienotību» - izbeigt paklausīgu klusēšanu, piesedzot Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) neizdarības valdībā, mainīt partiju, nevis tikai piešpaktelēt fasādi».