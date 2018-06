Sākas «Baltijas praida» nedēļa

Šajā pasākumā piedalīsies arī pētījuma un grāmatas par LGBTI vēsturi Latvijā autore Iveta Lipša. Viņa sarunā dalīsies ar saviem atklājumiem vēstures laukā saistībā ar LGBTI cilvēkiem.

Pasākumā būs iespējams iepazīties ar cilvēku stāstiem, kas «vijušies kopā ar Latvijas vēstures līkločiem LGBT kopienā Latvijas pirmsākumos un kara gados, kā arī Padomju savienības laikā».

Jau ziņots, ka «Baltijas praida» kulminācijas nedēļā plašā programmā runās par LGBTI kopienu, sieviešu tiesībām, dažādību uzņēmējdarbībā un veselību.

«Baltijas praids» ir pasākumu kopums, kura mērķis ir aktualizēt LGBT cilvēktiesību jautājumus Latvijā, Baltijā, kā arī visā Eiropas Savienībā. Praida laikā norisinās virkne dažādu kultūras pasākumu, tostarp izrādes, koncerti, kino dienas un izstādes. Vienlaikus notiks arī dažādi ar cilvēktiesībām saistīti pasākumi, tostarp starptautiska konference par vārda un pulcēšanās brīvību.

«Baltijas praids 2018» norisinās 100 dienas un tā laikā paredzēti 100 dažādi pasākumi. Pirmie no tiem pasākumi sākās jau 3.martā, bet no 4.jūnija līdz 10.jūnijam būs galvenā pasākumu nedēļa. Praida kulminācija sagaidāma tieši 9.jūnijā, ar iepriekš pieminēto gājienu.

Kā agrāk novērojusi aģentūra LETA, šāda veida gājieni nereti pulcē arī tos sabiedrības pārstāvjus, kuriem viendzimuma attiecības nav pieņemamas. Līdz ar to gājiens nereti tiek pavadīts ar rupjām piezīmēm no garāmgājēju puses un dažādiem aizskarošiem plakātiem no protestētājiem. Kārtības nodrošināšanas nolūkos gājiena maršrutā pastiprināti patrulē arī policijas ekipāžas.

Pēdējo reizi Latvijā praida pasākums norisinājās 2015.gadā, kad Rīgā tika organizēts svarīgākais Eiropas LGBT pasākums «EuroPride 2015». Šī praida gājiens Rīgā pulcēja 5000 dalībniekus un praida nedēļas laikā notika vairāk nekā 60 dažādi kultūras, mākslas, zinātnes un izklaides pasākumi, informēja «Mozaīka».