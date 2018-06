LTV atteikusi «Saskaņai» reklāmas pārraidi valodas neatbilstības dēļ

Precizēta 2. rindkopa

Kā uzsvēra Priedīte, attiecībā uz LTV1 un «Latvijas Radio 1» programmām pastāv īpašs regulējums - Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikts, ka Latvijas Televīzija un Latvijas Radio šīs programmas veido kā nacionālās programmas valsts valodā. Savukārt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumā par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto valodas noteikumu piemērošanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem noteikts, ka raidījuma valodu nosaka pēc tā skaņas pavadījuma. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā ir arī noteikts, ka raidījumos ievieto reklāmu raidījuma vai valsts valodā.

«Saskaņa» iesniegusi reklāmas angļu un vācu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

«Lai konkrētajā gadījumā nodrošinātu Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto prasību izpildi, materiāls ir ieskaņojams latviešu valodā,» sacīja Priedīte.

Latvijas Televīzijas komunikācijas speciāliste skaidroja, ka, LTV1 raidījumu valoda ir tikai un vienīgi latviešu valoda, līdz ar to arī visas LTV1 pārraidītās reklāmas drīkst būt ieskaņotas tikai un vienīgi valsts valodā, neatkarīgi no tā, kas ir reklāmdevējs. «Šī iemesla dēļ Latvijas Televīzija «Saskaņas» reklāmas pārraidi atteica un norādīja, ka reklāmas klips neatbilst likuma normām. Jāpiebilst, ka pēc šī norādījuma «Saskaņa» no savas puses pārtrauca sadarbību saistībā ar reklāmas video,» informēja Priedīte.

Latvijas Televīzija noraida, ka reklāmas pārraidīšanas atteikums saistīts ar pozīciju attiecībā par politisko partiju priekšvēlēšanu reklāmām, jo Latvijas Televīzijai neeksistē īpaši noteikti nosacījumi vai prasības. Latvijas Televīzijas komunikācijas speciāliste uzsvēra, ka reklāmu pārraidi LTV1 ēterā regulē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, Reklāmas likums un Priekšvēlēšanu aģitācijas likums.