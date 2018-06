Kas šajās dienās notiek Baltijas valstu debesīs: TVNET no «Saber Strike 2018»

Baltijas valstīs un Polijā jau vairākas dienas notiek vērienīgās militārās mācības «Saber Strike 2018». To laikā militāro prasmju treniņi tiek rīkoti ne tikai uz zemes, bet arī debesīs - iesaistoties Latvijā, Lietuvā un Igaunijā dislocētajiem iznīcinātājiem. Baltijas valstu debesīs tiek izspēlēti ne tikai kaujas manevri, bet notiek arī lidmašīnu degvielas uzpildīšanas operācijas. Tas ir filigrāns darbs, kas no ekipāžas prasa ļoti lielu koncentrēšanos un aukstasinību.

Daudz pieredzējušais Mičiganas Nacionālās gvardes «KC-135 Stratotanker» no Rīgas lidostas, uzņemot kursu uz Igauniju, gaisā paceļas agrā trešdienas rītā. Lidojums ilgs trīs stundas, un tā laikā tiks uzpildīta degviela astoņām lidmašīnām. Igaunijas gaisa telpā notiks tikšanās ar četriem F-16 iznīcinātājiem, kas ikdienā tiek dislocēti Emari bāzē.

Kad pirmie «F-16» iznīcinātāji ir uzpildīti, «KC-135 Stratotanker» dodas austrumu virzienā, bet pēkšņi uzrodas franču «Mirage 2000». Francijas iznīcinātāji savukārt izspēlē pretinieka lidmašīnu pārtveršanu un vizuālo kontroli. Pārliecinājušās par spējām sekmīgi pārķert nosacītā pretinieka gaisa kuģus, «mirāžas» nozūd mākoņos, un pēc neilga laika ASV Mičiganas Nacionālās gvardes «KC-135 Stratotanker» jau uzpilda Latvijā izvietotās amerikāņu triecienlidmašīnas «A-10».

Tā ir tikai neliela epizode no apjomīgo mācību dažādajiem savstarpēji saistītajiem treniņiem. Vērotājam notiekošais šķiet ļoti vienkāršs un bez aizķeršanās, taču no iesaistīto gaisa kuģu ekipāžām degvielas uzpilde gaisā prasa augstu koncentrēšanos un lidošanas prasmi. Latvijā izvietotā «KC-135 Stratotanker» pilots Dens Točs stāsta, ka ar šāda tipa lidmašīnām nolidojis vairāk nekā 18 gadus. Astoņus gadus pavadījis kā mehāniķis, bet tad kļuvis par pilotu, vēl daudzus mēnešus pavadījis simulatoros. «[Uzpildāmie] iznīcinātāji lido apkārt, mēs nepārtraukti uzturam sakarus un uzmanīgi sekojam līdzi tam, kas notiek, lai viens otram neuzskrietu virsū. Mēs viņiem stāstām, ko darām, kur esam, un pārliecināmies par katru manevru,» atzīst pilots.

Degvielas uzpilde lidmašīnām notiek ar īpaša savienojuma palīdzību. To vada īpaši apmācīts operators, bet uzpildes laikā lidmašīnas atrodas tikai dažu metru attālumā viena no otras. Pēc uzpildes kaujas lidmašīnas vēl kādu laiku lido blakus degvielas uzpildes tankerim un pēc tam formējumā to pamet, lai dotos pildīt uzdevumus citviet. Iespēju kaut kam noiet greizi ir ļoti daudz, tādēļ lidmašīnas uz zemes pirms lidojuma tiek rūpīgi pārbaudītas.

Štāba seržants Kens Stouklijs, kura viena no atbildības jomām ir lidmašīnu pārbaude uz zemes, atzīst: lai arī «KC-135 Stratotanker» apkope ir līdzīga kā civilajiem «Boeingiem», daudzas nianses atbilstoši gaisa kuģa specifikai ir atšķirīgas. Gaisa kuģi ir būvēti, par pamatu izmantojot Boeing 367 – 80, kas pēc tam kļuva par Boeing 707 un KC – 135A. Pirmās sērijas lidmašīnas ASV armijas rīcībā nonāca 1957. gadā, un kopš tā laika lidmašīnas ir tikušas vairākkārt modernizētas - tām ir uzlaboti dzinēji un avionikas sistēmas.

Lidmašīna var sasniegt 850 kilometru lielu ātrumu un pacelties 15,2 tūkstošu metru augstumā. Veicot lidmašīnu uzpildes operācijas gaisā, 135 Stratotanker pārvadā aptuveni 70 tonnas degvielas. Lidmašīnas T modelis - kurš ir Mičiganas Nacionālās gvardes rīcībā - tika izgatavots, lai sniegtu atbalstu «SR-71 Blackbird» virsskaņas izlūklidmašīnām.

Latvijā no 3. līdz 15. jūnijam notiek ASV spēku Eiropā vadītās ikgadējās starptautiskās militārās mācības «Saber Strike 2018». Šogad mācībās piedalās arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas, kuras ir izvietotas Baltijas valstīs.

Saber Strike 2018 ir apvienotas ar Latvijas organizētajām starptautiskajām militārajām mācībām Summer Shield XV. Kopā mācībās Latvijā piedalās vairāk nekā 3000 dalībnieku no Albānijas, ASV, Dānijas, Itālijas, Kanādas, Latvijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas, Slovēnijas, Spānijas un Vācijas.

Mācības Saber Strike 2018 norisinās ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas, Igaunijas un Polijas teritorijā. Kopumā mācību dalībnieku skaits ir aptuveni 18 tūkstoši cilvēku no 19 valstīm. ASV armija Saber Strike organizē jau kopš 2010. gada.

«KC – 135 Stratotanker» ASV un sabiedroto spēkiem nodrošina ne tikai degvielas uzpildi gaisā, bet var pārvadāt arī ievainotos un sniegt atbalstu evakuācijas operācijās. Kopumā ASV «Air Mobility Command» uztur 414 «KC-135 Stratotanker» lidmašīnu floti. No tiem 247 gaisa kuģus izmanto ASV Gaisa spēku rezerve un Nacionālā gvarde.

Vairumam šā tipa lidmašīnu ir trīs cilvēku apkalpe – divi piloti un degvielas uzpildes sistēmas operators. Komandu pēc vajadzības var papildināt ar navigatoru un mediķiem (ja notiek evakuācijas operācija). Paredzēts, ka ASV armija «KC – 135 Stratotanker» nākamgad sāks aizstāt ar jauno «Boeing KC – 46 Pegasus».