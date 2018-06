Vēlēšanās par Putinu nobalsojuši teju 20 000 Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu

Latvijā dzīvojot 40 000 balsstiesīgo Krievijas pilsoņu, bet Krievijas prezidenta vēlēšanās šī gada martā Latvijā nobalsoja kopumā 20 765 Krievijas pilsoņi, sacīja Lukjanovs. Šī gada vēlētāju skaits ir par 5% mazāks nekā 2012.gada vēlēšanās, kad balsot par nākamo Krievijas prezidentu bija ieradušies 21 895 Krievijas pilsoņi.

Par Pāvelu Grudiņinu no Komunistiskās partijas nobalsoja 480 cilvēki, par Vladimiru Žirinovski no ultranacionālistiskās Liberāldemokrātiskās partijas balsoja 191 vēlētājs, bet par Kseniju Sobčaku no partijas «Pilsoniskā iniciatīva» savu balsi atdeva 151 vēlētājs.

Tikmēr Sergejs Baburins no nacionālistiskās partijas «Krievijas tautas savienība» ieguva 69 vēlētāju balsis, Maksims Suraikins no partijas «Krievijas komunisti» saņēma 65 vēlētāju atbalstu, Grigorijs Javļinskis no liberālās partijas «Jabloko» ieguva 64 balsis un Boriss Titovs no «Izaugsmes partijas» 39 vēlētāju balsis.

Jau vēstīts, ka 18. martā notikušajās Krievijas prezidenta vēlēšanās uzvarēja pašreizējais valsts galva Vladimirs Putins, pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, saņemot 76,67% balsu.

Krievijas opozīcijas aktīvisti un nevalstiskās organizācijas ziņoja par daudziem pārkāpumiem notiekošajās prezidenta vēlēšanās. Galvenie minētie pārkāpumi minēti fiktīvu biļetenu mešana urnās, kā arī urnu novietošana ārpus videokameru redzamības loka.

Par kādu no kandidātiem savu balsi Latvijā atdeva 20 667 Krievijas pilsoņi. Vēlēšanu izskaņā vēlēšanu urnās tika konstatēti 95 sabojātas vēlēšanu zīmes, savukārt vēl trīs atzītas par zudušām. Starp Latvijā balsojušajiem atbalsts Putinam bijis ievērojami lielāks nekā Krievijā un vēlēšanās kopumā, liecināja Centrālās vēlēšanu komisijas dati.

Putinu ar pārvēlēšanu amatā apsveikuši vairāku valstu līderi, tostarp Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins un ASV prezidents Donalds Tramps.

Apsveikumu Putinam nosūtīja arī Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida un Valsts prezidents Raimonds Vējonis, taču Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite lēma neapsveikt Putinu ar ievēlēšanu uz vēl vienu amata termiņu.