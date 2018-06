Šoferiem turpmāk var dārgi maksāt daži «netikumi» pie stūres

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja likuma grozījumus, kas par viedierīces, piezīmjdatora vai planšetdatora lietošanu transportlīdzekļa kustības laikā autovadītājam paredz sodu no 25 līdz 100 eiro.

Kampaņa «Latvijas atbildīgais šoferītis»

Saistībā ar atbalstītajām izmaiņām iepriekš Juridiskās komisijas sēdē uzmanība tika vērsta arī uz Ungārijā notikušo traģēdiju, kad mikroautobusa šoferis mirkli pirms letālas avārijas lietojis sociālo tīklu «Facebook». Avārijā dzīvību zaudēja deviņi rumāņi - septiņi vīrieši un divas sievietes.

Attiecīgos grozījumus iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars (ZZS), kurš skaidroja, ka viedierīču izmantošana un sociālo tīklu aktīva lietošana, esot pie kustībā esoša transportlīdzekļa stūres, var radīt bīstamas situācijas.

Deputāti šodien atbalstīja arī vairākas citas izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Par grozījumiem Saeimai vēl būs jābalso galīgajā lasījumā.

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja arī likuma grozījumus, kas paredz palielināt sodu par drošības jostu nelietošanu, drošas distances neievērošanu, kā arī par citiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Attiecīgos grozījumus rosinājusi Satiksmes ministrija.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, turpmāk plānots izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 30 līdz 70 eiro. Pašlaik par šādu pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 30 eiro apmērā.

Par drošas distances vai intervāla neievērošanu varēs izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 25 līdz 140 eiro. Patlaban par to var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 15 eiro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē brīdinājuma signāla došanas kārtību, transportlīdzekļa vadītājam, kurš nebūs velosipēda vai mopēda vadītājs, izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 15 līdz 30 eiro. Pagaidām par to paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 15 eiro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu, paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 30 līdz 70 eiro. Savukārt tagad par šādu pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 15 eiro apmērā.

Attiecīgās izmaiņas atbalstītas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Saeimai par šiem grozījumiem vēl būs jābalso galīgajā lasījumā.