LU un RTU noslīd starptautiskajā universitāšu reitingā; RSU iekļūst sarakstā

Pērn RTU šajā reitingā iekļuva pirmo reizi un ierindojās 651.-700.vietā. Savukārt LU ieņēma 701.-750.vietu. RTU 2017.gada «QS Stars» reitingā saņēma trīs no piecām zvaigznēm, bet LU - četras.

Šogad RTU ieņem 751.-800.vietu un joprojām saņem trīs zvaigznes. LU reitingā noslīdējusi uz 801.-1000.vietu, taču zvaigžņu skaits palicis nemainīgs - četras. Tik zemu reitingā LU ir pirmo reizi. LU reitingā ir kopš 2014.gada un tās augstākais sasniegums bija 2017.gadā, kad augstskola ierindojās 651.-700.vietā.

Savukārt pirmo reizi «QS World University Rankings» iekļauta RSU. Universitātei starta pozīcijā piešķirta 801.-1000.vieta. «RSU sasniegums ir stratēģiski pārdomātas attīstības rezultāts, kas panākts ar visas RSU komandas atbildīgu un rūpīgu darbu vairāku gadu garumā. Reitings ir izcils RSU novērtējums, kas līdzīgi kvalifikācijai sportā pirms pasaules čempionāta ļauj nokļūt labāko elitē. Tālāk jau katras universitātes atbildība un cieņa pret studentiem un sabiedrību ir turpināt rūpēties par tās izcilību studiju procesā un pētniecībā,» aģentūrai LETA norādīja RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

LU pārstāve Aija Pakalna apgalvoja, ka universitāte vēl nav saņēmusi detalizētu pārskatu par reitinga rezultātiem, taču pieļauj, ka norādītais vietas kritums saistāms ar citu jaunu universitāšu iekļaušanu reitingā, nevis LU augstākās izglītības standartu pazemināšanos. «LU piešķirto reitinga zvaigžņu skaits ir palicis nemainīgs,» uzsvēra Pakalna.

Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāve Gundega Preisa norādīja, ka, neraugoties uz kritumu kopvērtējumā, RTU joprojām ir augstākais no reitingā iekļauto Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem. Viņa uzsvēra, ka visaugstāk reitingā novērtēta RTU reputācija darba devēju vidū, kā arī ārvalstu studentu īpatsvars.

«Kopējie reitinga rezultāti liecina, ka konkurence pieaug un Latvijas universitātēm starptautiskajā līmenī ir arvien grūtāk sacensties zemā finansējuma dēļ. Lai gan RTU demonstrē labāko sniegumu Latvijā, mums ambīcijas ir jāuzstāda starptautiski, lai konkurētu ar reģiona vadošajām universitātēm,» pauda RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

Lietuva reitingā joprojām ir pārstāvēta ar četrām augstskolām - Viļņas Universitāti, kura pērn ieguva 401.-410.vietu, taču piedzīvojusi kritumu un šogad ierindojas 488.vietā, Viļņas Ģedimina Tehnisko universitāti, kura no 551.-600.vietas nokritusi uz 581.-590.vietu, Kauņas Tehnoloģiju universitāti, kura no 701.-750.vietas noslīdējusi uz 751.-800.vietu un Vītauta Dižā universitāti, kura nemainīgi ieņem 801.-1000.vietu. «QS» zvaigznes piešķirtas divām no Lietuvas augstskolām - Viļņas Ģedimina Tehniskajai universitātei un Vītauta Dižā universitātei, kuras attiecīgi saņem trīs un divas zvaigznes.

Savukārt Igaunija, šajā topā pārstāvēta nu jau ar trim augstskolām līdzšinējo divu vietā. Reitingā joprojām ir Tartu universitāte, kura nedaudz noslīdējusi topā no 314.vietas uz 321.vietu, un Tallinas Tehnoloģiju institūts nemainīgi atrodas 601.-650.pozīcijā. Pirmo reizi reitingā iekļauta Tallinas universitāte, kura ieņem 851.-1000.vietu. Nevienai no Igaunijas augstskolām nav piešķirtas zvaigznes.

Pirmais reitinga trijnieks joprojām palicis nemainīgs - pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā vietā - Stenforda Universitāte, bet trešajā vietā - Hārvarda Universitāte. Visas šīs augstskolas atrodas ASV.

«QS World University Rankings» tiek veidots kopš 2004.gada. «QS World University Rankings» kopā ar Šanhajas ARWU un «Times Higher Education» reitingiem veido vienu no pasaules trim ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem. Tas tiek veidots, vadoties pēc vairākiem indikatoriem: pasaules mēroga reputācijas, augstskolu mācībspēku un darba devēju aptauju rezultātiem, citējamības, pasniedzēju un studentu skaita attiecības, kā arī ārvalstu studentu un mācībspēku īpatsvara.