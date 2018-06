Bijušais NMPD vadītājs tiks tiesāts par € 1,29 miljonu zaudējumu nodarīšanu valstij

Viņš pie kriminālatbildības saukts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij lielā apmērā. Proti, laikā 2009. gada līdz 2015. gadam apsūdzētais nedeklarēja savus patiesos ienākumus, tā izvairoties no iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas valsts budžetā, un radīja budžetam mantisku zaudējumu 26 289 eiro.