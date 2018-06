AM atmetusi savulaik izvirzīto ieceri par riteņu bruņumašīnu iegādi

Latvija jau pirms vairākiem gadiem sāka projektu par kāpurķēžu kaujas mašīnu iegādi no Lielbritānijas. Līdz šī gada aprīļa beigām Nacionālie bruņotie spēki (NBS) no Lielbritānijas saņēmuši 81 no 123 paredzētajām kaujas izlūkošanas kāpurķēžu mašīnām.