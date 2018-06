Mārtiņš Rītiņš izdegšanu piedzīvojis trīs reizes

Gadu no gada pieaug to darbinieku skaits, kas darba vidē saskaras ar profesionālo izdegšanu. Rezultātā zūd efektivitāte – no vienas puses, darbinieki strādā garas darba stundas, bet rezultātu nav. Ar izdegšanu saskāries arī šefpavārs Mārtiņš Rītiņš. Viņam izdegšana bijusi trīs reizes.