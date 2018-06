Jaunais policijas auto krāsojums: ļaudīm domas dalās

«Pagātnes spēks nākotnē!» – tā abas darba autores nosaukušas jauno policijas transportlīdzekļu vizuālo identitāti. Autores iedvesmojušās no mūsu likteņupes Daugavas plūduma: «Mums ir spēcīgas saknes, ko pierāda daudzi pagātnes notikumi. Tie ne tikai nes mūsu vārdu pasaulē, bet arī ceļ tautas pašapziņu, vairojot ticību saviem spēkiem. Paturot to prātā, mēs būsim vienoti, nesalaužami un turpināsim virzīt sevi uz priekšu. Veidojot jauno dizainu, attēlojām likteņupes Daugavas straumes ritmus. Kustība un dinamika, kas izriet no upes steigas, simbolizē virzību uz priekšu nākotnē.»