Juglā deg ēka, kura savulaik piederēja vienam no bagātākajiem cilvēkiem Latvijā

Kā portālam TVNET pastāstīja vietējā iedzīvotāja Inga Cukura, ēka degusi jau 5 reizes. Viņa stāsta: «Šī ēka pieder Latvijas Universitātei (LU), kura par to gadiem neliekas ne zinis. Ēku apsēduši bomži, mazgadīgie narkomāni un huligāni, kuri apkārtējā parkā izmētā šļirces. Uz šo vietu vairākas reizes nedēļā tiek saukta policija, kuras cīņa pret likumārkāpējiem nenes augļus. Kolīdz policija aizbrauc, tie atkal ir klāt un pamestajā ēkā turpina dzert, lietot narkotikas un demolēt to, kas palicis pāri no kādreiz tik skaistās ēkas.»