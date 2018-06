Padomju laikā VDK un Reliģisko kultu lietu padome nepārtraukti jaucās Baznīcu amatpersonu izvēlē

No šo iestāžu puses notikušas dažādas institucionālās manipulācijas ar mazajām kristīgajām konfesijām, un draudžu pievienošana un dalīšana ir kalpojusi par politiskas kontroles instrumentu. Savukārt laikā pēc PSKP 20.kongresa attiecīgo VDK struktūrvienību - RKLP -, skārušas izmaiņas, proti, no faktiskas VDK struktūrvienības Staļina laikā to mēģināja pārveidot par patstāvīgu, apjomīgu organizāciju reliģiskās dzīves politiskai kontrolei, noskaidrojusi VDK zinātniskās izpētes komisija.