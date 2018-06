«Zīda karalim» savulaik piederējušo unikālo ēku Juglā nojauks

Hiršs, kuram savulaik šī ēka piederēja, savā testamentā to novēlēja LU kopā ar zemi un vēl četrām ēkām Salamandras ielā 1 (bijusī fabrikas «Rīgas audums» teritorija), kā arī zemi un ēkām Līgatnes pagasta «Ratniekos» (bijusī AS «Rīgas audums» vasaras atpūtas mītne). Universitāte to saņēma pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.