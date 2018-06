Tiesa atzīst tikai vienu no 77 sodiem par iebraukšanu Jūrmalā bez caurlaides

Kopumā rajona tiesās līdzīgās lietās zaudējuši 40 pārkāpēji, bet pēdējā instancē šos spriedumus vairākums nebija pārsūdzējis. Zvērināts advokāts Olavs Cers, kas specializējas juridisku problēmu risināšanā ar valsts iestādēm un pašvaldībām, raidījumam vērsa uzmanību uz to, kāpēc protokolus par ātruma pārsniegšanu no fotoradariem var atsūtīt daudz ātrāk nekā to darījusi Jūrmalas pašvaldības policija. «No visiem radariem, neskatoties uz to, ka viņi aptver visu Latvijas teritoriju, soda kvītis ar foto cilvēki saņem divu nedēļu laikā. Tātad tas ir iespējams. Tad jāskatās savādāk - ja ir ieviesta sistēma, lai novērstu pārkāpumu, ir arī jāmēģina nodrošināt attiecīgu kapacitāti apstrādājošai iestādei. Ja tas nesanāk, tad jādomā, vai kaut kas nav nepareizi,» sacīja Cers.