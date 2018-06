Citskovskis: VID vadītāja atlases konkursos nav bijis politiska spiediena

Lūgts vērtēt, vai VID vadītāja amatam nebūtu piemērots kāds pēdējā konkursā «aiz svītras» palicis kandidāts, Citskovskis vērtējis, ka kandidāti bijuši labi, bet «ģenerāldirektora amatā ir jābūt iespējami labākajai personai, krietni augstākai par viduvējību». «Šoreiz kopējais pretendentu kvalitātes līmenis bija augstāks nekā iepriekšējā VID ģenerāldirektora amata kandidātu atlases konkursā un līdz ar to arī lielākas atlases iespējas. Negribu apgalvot, ka no tiem, kas palika aiz svītras, neviens nav spējīgs vadīt VID, bet konkursa komisijas mērķis ir atrast pēc iespējas labāku vadītāju. Par Skujiņa kungu mums visiem bija vienāds viedoklis, bet to nevar apgalvot par pārējiem pretendentiem.»