Bijušais Kriminālpolicijas priekšnieks kritizē izmeklētāju darbu Bunkus slepkavības vietā

«Es negribu pārmest, ka kāds kaut ko dara nepareizi, bet no televīzijas filmētā un bildēm, kas publicētas presē un internetā, redzams, ka slepkavības vietā iztrūka superdisciplīnas un ideālās kārtības informācijas vākšanā. (..) Pilnīgi paļaujos uz saviem bijušajiem kolēģiem, zinu, ka arī tagad vēl strādā daudzi augstākās raudzes profesionāļi. Viņi nav jānosoda par to, ja neatklās noziegumu, jo ir arī objektīvi apstākļi, bet viņi būtu jānosoda tad, ja viņi kaut ko neizdarīs, kas būtu bijis jāveic. It sevišķi notikuma vietas apskatē, ar to domājot ne tikai tur, kur šāva vai nodega mašīna, bet arī dzīvesvietā, darbavietā, arī iespējamās noziedznieku un upura tikšanās vietās - vai nu kur viņam varēja sekot, vai kontaktēt, vai komunicēt utt. Varbūt tas darīts, nezinu, bet skaidrs, ka policistiem vajadzēja arī kapus apmēram 2-3 kilometru rādiusā visus izstaigāt, «izķemmēt«. Man ir pārliecība, ka tur bija jābūt gan pēdām, gan, iespējams, arī ierocim. Jo staigāt 21.gadsimtā ar automātisko ieroci apkārt pa Rīgu pēc nozieguma izdarīšanas ir neprāts,» prāto Pumpurs.