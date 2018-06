Trīs vietās Kurzemē konstatēta ozolu akūtā kalšana

Jau ziņots, ka VAAD, Valsts meža dienesta (VMD) un valsts AS «Latvijas valsts meži» (LVM) speciālisti, kā arī Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» zinātnieki un Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) pārstāvji izstrādājuši turpmākas rīcības plānu akūto ozolu kalšanas slimības izplatības ierobežošanai. Tostarp plānots sagatavot informatīvo materiālu un meža īpašnieku apsekošanas anketu, lai informētu sabiedrību un apzinātu slimības izplatību. Tāpat iecerēts rīkot VAAD speciālistu apmācības paraugu noņemšanai no slimajiem ozoliem un tālākai to testēšanai, kā arī ierīkot izpētes parauglaukumu. Eksperti arī sagatavos rekomendācijas slimības ierobežošanai un apkarošanai.