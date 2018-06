Ģenerālprokurors rosina sagatavot instruktāžu par drošības pasākumiem augstu amatpersonu dzīvesvietās

Arī 2017.gada pavasarī Kalnmeieram radušās aizdomas, ka notikusi telefonsarunu noklausīšanās vai arī mājās ievietota noklausīšanās ierīce. Kādā piektdienā ģenerālprokurors vēl atradies darbā, līdz saņēmis no kaimiņiem ziņu, ka suns atrodas ārpus mājas un klaiņo pa ielu. Kalnmeiers «100% zinājis», ka sunim nav iespējams pašam izkļūt no aizslēgtās teritorijas, turklāt mājdzīvnieks nekad to neesot darījis. Ģenerālprokurora dzīvesbiedre tolaik atradusies ārpus mājās. Suns gan vēlāk atrasts, taču viņš izskatījies neadekvāts un sazāļots, turklāt ar veselības traucējumiem.