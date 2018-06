«Saber Strike 2018»: kaujas Dienvidkurzemē un amerikāņu partizāni

Līdzīgās domās bija arī Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, kurš uzsvēra, ka ir redzama strauja bruņoto spēku izaugsme. To novērtējot arī sabiedrotie. «Mums iepriekš nebija tādas iespējas trenēties. [Tagad] šeit ir gan zemessargi, gan mūsu sabiedrotie – Mičiganas Nacionālā gvarde,» tā Bergmanis. Viens no «Saber Strike» ievērības cienīgajiem brīžiem bija ASV desanta operācija «Swift Response 2018» Ādažu poligonā. Tās ietvaros karavīri no ASV Latvijā ieradās 12 stundu laikā un ar izpletņiem virs poligona izlēca no lidmašīnām. Bergmanis atzinīgi vērtēja lielo ātrumu, kādā amerikāņi varējuši pārmest savus spēkus uz Latviju, un uzsvēra, ka tas liekot justies patiešām drošiem.