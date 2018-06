Eksplozijas un plašs meža ugunsgrēks Pampāļu pagastā

Septiņu hektāru meža dzēšanā pavisam piedalījās 36 cilvēki - gan no VMD, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, gan no valsts AS «Latvijas valsts meži», gan privātā meža īpašnieka norīkotas personas un traktorists, kurs ar mucu veda ūdeni. Kopējā ugunsgrēka skartā platība valsts mežā - 5,8 hektāri, privātajā mežā - 1,2 hektāra. Valsts mežā vairāk kā puse no uguns skartās platības ir jaunaudzes, privātajā mežā - visa platība ir šogad atjaunota egļu jaunaudze un tie ir reāli zaudējumi.