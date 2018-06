«Vienotība» neatbalstīs Rasnača demisiju, Matīss izstājies no frakcijas

Kā ziņots, Saeima šodien lems par diviem opozīcijas iesniegtajiem pieprasījumiem par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Rasnačam. Viens no Rasnača demisijas pieprasījumiem iesniegts pēc parlamenta deputāta Romāna Mežecka iniciatīvas un to parakstījuši 16 opozīcijas deputāti, tajā skaitā no partijām «Saskaņa» un «No sirds Latvijai» un pie frakcijām nepiederošie deputāti, tajā skaitā pats Mežeckis.