Uzmanību, sektas! Ieliec Dievam «patīk» un kā slimos ārstē ar lūgšanām

«Vai jūs ticat Dievam?» šādu jautājumu, visticamāk, kaut vienu reizi ir dzirdējis gandrīz ikviens no mums – no nepazīstamiem cilvēkiem parkā, tirdzniecības centrā vai gluži vienkārši uz ielas. Portāla TVNET krievu valodas versijas žurnāliste nolēma «iet tālāk» un šā jautājuma sakarā apmeklēt vairāku Latvijā darbojošos sektu «sanāksmes», līdzi ņemot arī slēpto kameru. Projekta «Uzmanību, sektas!» otrajā rakstā portāla žurnāliste stāsta par letāliem iznākumiem gadījumos, kad cilvēki atteikušies no tradicionālās medicīnas, cerot uz izdziedināšanu, par «partnerību» un «oficiālo Dieva pārstāvi», kā arī par tiešsaistes dievkalpojumiem un lūgšanām.