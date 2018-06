Azartspēļu rīkotāji gatavi ar Rīgas pašvaldību tiesāties Eiropas līmenī

Birne uz to norādīja, - ja pilnībā aizliegs azartspēles, situācija «izies no rāmjiem», jo pieprasījums pēc azartspēlēm būs vienalga. «Bizness aizies pagrīdē un to kontrolēt nebūs iespējams. Tieši pašreizējā licencēšana kaut cik sakārto šo jomu,» sacīja Birne. Viņa arī skaidroja, ka katrs cilvēks pats izvēlas kā iztērēt pēdējos 20 eiro. «Protams, ja viņš kaitē sev un ģimenei, tā ir problēma un par to ir jāuztraucas. Līdz šim pētījumu par azartspēļu kaitējumu sabiedrībā nav bijis, bet patlaban tādu veic Veselības ministrija un Rīgas Stradiņa universitāte,» paziņoja pārstāve.