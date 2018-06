Vai Rasnačam būtu jāatkāpjas? Tauta spriež «Twitter»

Deputāts Artuss Kaimiņš (KPV LV) dalījās ar Rasnača ierakstiem sociālajos tīklos par to, kā viņš pavada savu brīvo laiku, reizē kritizējot ministra nespēju atrast laiku ierasties uz interviju televīzijā.





Kā ziņots, šodien Rasnačs norādīja, ka neviens viņu nenovērsīs no «pareizā ceļa» reformu īstenošanai maksātnespējas nozarē.



Saeimas vairākums šodien vienojās lemšanu par tieslietu ministra demisiju atlikt līdz 20.jūnijam.



Rasnačs uzsvēra, ka pašlaik visi eksperti «simtprocentīgi pozitīvi vērtē veiktās reformas, un visi simtprocentīgi uzskata, ka tās noteikti ir jāturpina tā, kā tās ir iesāktas». «Mēs esam uz pareizā ceļa, un neviens mani no šā ceļa nenovērsīs - ne apmaksātie pastnieki, ne cilvēki, kas bēg no televīzijas tiešraides,» akcentēja politiķis.



Tieslietu ministrs norādīja, ka maksātnespējas jomā esošais negodīgais daudzmiljonu bizness ir aizskāris tos, kuri ir saistīti ar kriminālām aprindām. Viņš pauda, ka 118 maksātnespējas administratori ir zaudējuši amatu un, turpinot sāktās reformas, šo biznesu zaudēšot vēl vairāki administratori. Rasnačs vērsa uzmanību, ka iepriekš uz laiku ticis apcietināts maksātnespējas administrators Māris Sprūds. Politiķis arī norādīja, ka Maksātnespējas administrācija pēdējā laikā ar 35 iesniegumiem ir vērsusies Valsts policijā un ar septiņiem iesniegumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Tas liecinot, ka valdība ir nopietni ķērusies klāt «šīm aprindām», uzsvēra ministrs.



Kā ziņots, lēmuma pieņemšana par Rasnača demisijas pieprasījumu atlikta saistībā ar padomju represiju upuru piemiņas pasākumiem.



Jau vēstīts, ka viens no Rasnača demisijas pieprasījumiem tika iesniegts pēc parlamenta deputāta Mežecka iniciatīvas, un to parakstījuši 16 opozīcijas deputāti, tajā skaitā no partijām «Saskaņa» un «No sirds Latvijai» un pie frakcijām nepiederošie deputāti.



LRA atsevišķi ir iesniegusi savu Rasnača demisijas pieprasījumu, ko parakstījuši desmit deputāti.