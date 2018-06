Talsu mērs Zelderis neuzticības balsojumā saglabā amatu

Par neuzticības izteikšanu Zelderim nobalsoja septiņi deputāti, bet pret balsoja seši. Likums par pašvaldībām noteic, ka domes priekšsēdētāju no amata var atbrīvot tad, ja par to nobalso vairāk nekā puse no visiem domē ievēlētajiem deputātiem. Šajā gadījumā, lai atbrīvotu mēru no amata, par to būtu jānobalso vismaz deviņiem no kopumā 17 deputātiem, skaidroja Ķīviča.