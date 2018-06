Brīdina par pēcpusdienā Pierīgā iespējamiem sastrēgumiem

Ceļā no Rīgas uz Daugavpili un otrādi jārēķinās, ka ceļa remontdarbi notiek vairākās vietās. Rīgai tuvākie remontposmi ir no Ikšķiles līdz Ogrei, caurtekas remonts starp Lielvārdi un Kaibalu, no Dzelmēm līdz «Klidziņai», no «Klidziņas» līdz Zemkopības institūtam Skrīveros un no Stukmaņiem līdz Pļaviņām. Remontdarbi notiek arī uz tilta pār Aivieksti, un satiksme virzienā uz Daugavpili notiek pār tiltu, bet Rīgas virzienā tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem.