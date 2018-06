Īpašnieks solījis Pāvilostas «māju-kuģi» pārvietot ārpus aizsargjoslas

LJA pārstāve Sarma Kočāne apstiprināja, ka Lūsiņš aprīlī LJA interesējies, kādas ir iespējas pārvest «māju-kuģi» pa jūru. «Mēs nevaram izsniegt apliecinājumu par tā peldamību, jo neesam uzraudzījuši būvniecību - īpašnieks to mums nebija lūdzis,» skaidroja Kočāne. LJA nav redzējusi arī šī objekta projektu, tikai sākotnējo skici. «Nezinam, no kādiem materiāliem materiāliem tas ir būvēts, lai noteiktu peldamību - kādos apstākļos, kādā dziļumā, pie kāda viļņu augstuma tas var peldēt,» sacīja Kočāne. LJA rīcībā neesot tehnoloģiju, lai to noteiktu, bet Lūsiņam paskaidrots, ka apliecinājumu par objekta peldamību var izsniegt kāda no atzītajām klasifikācijas sabiedrībām, kurām ir atbilstošas tehnoloģijas. LJA rīcībā nav informācijas, vai Lūsiņš ir vērsies kādā no klasifikācijas sabiedrībām.