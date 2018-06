Lūdz apsūdzēt trīs policistus par valsts degvielas piesavināšanos

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka vienā no lietām iesaistīts Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes priekšnieks Vadims Juniks. Policija jau iepriekš publiski paziņoja, ka viņš no amata atstādināts. Tāpat no amata atstādināts Rīgas reģiona pārvaldē strādājošais autovadītājs.