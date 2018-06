8 stundas dienā, 1910 stundas gadā... tā mēs izdegam

Cilvēks var izdegt no darba, no attiecībām, no dažādām situācijām. Ir svarīgi noskaidrot patiesos iemeslus, kāpēc neļaujam sev atpūsties, kāpēc nevaram pateikt «nē». Ieraudzīt, kad jāļauj sev izkāpt no kādas lomas utt.