«Ja visā valstī būs krīze, tad visi tavi bērni piedzīvos uzplaukumu, ausīs gaisma. Dievs, lai lai kaut visā pasaulē ir krīze, bet taviem bērniem viss būs vislabākajā līmenī. Un šodien tu pierādi, tu to pierādi caur savu baznīcu, caur visiem kalpotājiem, ko mēs redzam, to pierādi to, Kungs, ka, lai cik viņi būtu pazaudējuši, daudzi no viņiem ir ziedojušies, atdevuši visu savu laiku, atdevuši visu savu naudu, neēduši, nedzēruši, viņi uz altāra lika visu, un neviens no viņiem necieta,» saka mācītāja Svetlana no Ukrainas. Viņai esot bijusi atklāsme, ka «vajag kalpot Latvijā».