Pārsūdzēts «Vairāk saules» lietā apcietinātā IT speciālista drošības līdzeklis

Kā vēstīja TV3 raidījums «Nekā personīga», policija uzskatot, ka «Vēl vairāk saules» piegādes vadītājs Dmitrijs Balaba it kā esot sarūpējis nelegāli radītu datorprogrammu, kuru nodevis IT speciālistam Edgaram Štrombergam, kurš modificējis kases aparātus, lai samazinātu dienas ienākumus katrā restorānā. Pēc tam daļa skaidrās naudas izmaksāta darbiniekiem aplokšņu algās. Šo shēmu it kā palīdzējusi noslēpt uzņēmuma grāmatvede Marika Vītoliņa.