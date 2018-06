Tikmēr Jaunās konservatīvās partijas politiķis Juris Jurašs sociālajos tīklos publicējis kādu sarakstu ar it kā «Saskaņas» izvirzīto ministru kandidātu sarakstu. Ušakovs aģentūrai LETA sacīja, ka komentēs tikai tos sarakstus, kurus apstiprina partijas valde. Savukārt «Saskaņas» priekšsēdētāja vietnieks Urbanovičs norādīja, ka saraksts ir neprecīzs. Vienlaikus Urbanovičs teica, ka, ejot uz sanāksmēm mēdz izdrukāt dažādus dokumentus, un minētais saraksts varētu būt «nozagts no atvilktnes vai galda». Šis varētu būt bijis kāds darba dokuments. Urbanovičs arī ironizēja, ka Jurašu tik ļoti varētu interesēt «Saskaņa», jo, iespējams, viņš pats no tās gribot startēt vēlēšanās.