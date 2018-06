Parādu piedziņas kompānijas no Latvijas atradušas veidu, kā piekļūt uz Lielbritāniju emigrējušo parādnieku banku kontiem, lai no mūsu tautiešu uzkrājumiem britu bankās vai ikmēneša algas atvilktu vajadzīgās summas parādu nomaksai Latvijā. Lai no tā izvairītos, latvieši izvēloties sākt privātpersonu maksātnespējas procesu Lielbritānijā, - šovakar vēstīja «LNT Ziņas».