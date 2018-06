Portāla rīcībā bija nonākuši video ar Kaimiņa un viņa partijas valdes locekļa Zakatistova sarunu. Tajā Zakatistovs stāsta «Mēs ar Viesturu turpinām strādāt, jo mums, man arī citas iespējas nav. Ja mēs tagad pārstājam, tad man vispār kāposts nenāk un šitais te, un es tūlītās bankai esmu parādā katru mēnesi par šito...». Partijas valdes loceklis arī stāsta, ka «vienreiz esmu saņēmis 2000 eiro plus [pievienotās vērtības nodokli] PVN. 1400 samaksāju par šo dzīvokli. Nē par dzīvokli atsevišķi tiek piemaksāts... Es saņemu par pakalpojumu 500 eiro no citurienes skaidrā. Par to, lai es turpinātu, varētu strādāt partijā.» Atbildot uz jautājumu: «Paga, Ati, fundamentāls jautājums: ja tu nebūtu KPV, ja tev nebūtu ar šo visu nekāda sakara, tev [uzņēmējs Viesturs] Tamužs dotu «divīti«?», Zakatistovs atbild: «Dotu mazāk, jā.»