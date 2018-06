Saeima piekrīt deputāta Kļaviņa kratīšanai

Kļaviņš aģentūrai LETA februārī noliedza, ka deklarēto adresi viņš būtu mainījis tikai tāpēc, lai saņemtu lielāku kompensāciju. Pēc viņa stāstītā, pirms desmit gadiem viņš nopircis māju Liepājā, uz kurieni braucis gan pirms kļūšanas par deputātu, gan turpināšot to darīt arī pēc parlamentārieša pilnvaru beigām. Politiķis apgalvoja, ka reizi līdz trīs nedēļā uz Liepāju braucot neatkarīgi no tā, vai par to tiek vai netiek maksāta kompensācija.